Lupo in strada, tra le abitazioni alla ricerca di cibo

MORINO – Lupo in strada alla periferia di Morino, tra le abitazioni cittadine.

L’avvistamento, non senza qualche momento di spavento per coloro che lo hanno notato, tra le vie del paese, è avvenuto ieri, in pieno giorno.

Nel primo pomeriggio il lupo, disceso probabilmente dalle montagne di Morino, si è avvicinato alla zona di Brecciose, fuori dal centro del piccolo comune rovetano, salvo poi allontanarsi in tutta fretta, spaventato dalle urla di alcuni residenti.

Il lupo, solo e particolarmente magro, è sceso ad un’altezza di poco superiore a 400 metri slm, probabilmente spinto dalla fame, alla disperata ricerca di cibo.

Non si tratta, tra l’altro, del primo avvistamento. Già nei giorni scorsi, dopo il ritrovamento di un ovino morto, nei pressi di uno stalla, una residente aveva affermato di aver visto un lupo. Molto probabilmente l’animale è sceso in paese da qualche giorno e si sta muovendo alla ricerca di cibo.

Foto di repertorio