Frontale sulla statale Picente, conducenti miracolosamente illesi

L’AQUILA – Violento scontro frontale sulla statale 260 Picente: miracolosamente illesi gli occupanti dei due mezzi coinvolti.

Incidente stradale questa mattina sulla strada statale 260 “Picente”, tra Cagnano Amiterno e Marana. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate in un frontale all’uscita da una curva. Probabilmente anche la pioggia battente tra le concause del sinistro.

Sul posto sono immediatamente giunti gli operatori del 118 e dei vigili del fuoco e carabinieri. Nonostante lo scontro frontale, gli occupanti dei mezzi coinvolti sono usciti sostanzialmente illesi dall’incidente, a parte qualche inevitabile contusione.

Da registrare rallentamenti al traffico.