Biglietti Perdonanza: occhio ai siti fake

Biglietti Perdonanza 2019, occhio alla truffa. Spuntano siti e link fake per gli eventi serali della Perdonanza.

Alla redazione del Capoluogo.it sono arrivate diverse segnalazioni in merito a presunti posti sold out per il concerto de Il Volo in programma il 26 agosto.

Una lettrice segnala di aver trovato già posti esauriti, cosa che non combacia con le direttive del Comitato Perdonanza: i biglietti per tutti gli eventi sono disponibili sulla piattaforma Evenbrite.it, da 36 ore prima dell’evento.

“Quando ci sono degli eventi qualcuno tenta sempre di approfittare – è il commento di Massimo Alesii, rappresentante del Comitato Perdonanza al microfono del Capoluogo.it – noi abbiamo una procedura tale per cui il link per l’acquisto passa solo attraverso la nostra piattaforma. In ogni caso c’è anche l’infopoint a Piazza Duomo. I biglietti per il concerto de Il Volo non sono ancora stati messi in vendita!“.

Qualunque biglietto acquistato altrove è quindi un fake.

I concerti e gli eventi serali sono per la maggior parte gratuiti ma con obbligo di prenotazione, fatta eccezione appunto per quello de Il Volo e di Fiorella Mannoia entrambi concerti solidali.

L’acquisto dei biglietti con importi di 10 e 15 euro avviene tassativamente tramite piattaforma Eventbrite.it accessibile dal portale www.perdonanza-celestiniana.it Posti riservati per disabili a cura Centro Servizi del Volontariato (info@csvaq.it).

Questo il messaggio per proteggersi da truffe e siti fake pubblicato sul sito legato alla perdonanza (www.perdonanza-celestiniana.it) e sul profilo Facebook