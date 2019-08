Alpini, Pizzoli si prepara ad accogliere le Penne Nere

PIZZOLI – Terzo raduno degli Alpini a Pizzoli, pronta all’invasione di Penne Nere.

Sabato 31 l’arrivo del vessillo sezionale, alle 17, e la deposizione della Corona dei Caduti alla Lapide in Piazza del Municipio. A seguire, alle 17,30, la deposizione della corona alla Chiesa di San Lorenzo Martire. In serata musica e balli presso l’Area verde San Lorenzo.

Domenica primo settembre, a partire dalle 8,30 del mattino, è previsto l’arrivo dei partecipanti nell’area verde di San Matteo. Quindi, alle ore 10, l’ammassamento. La sfilata partirà alle 10,30, con arrivo a Piazza della Pace. Qui ci saranno i saluti delle autorità e il gemellaggio con l’Associazione Arma Aeronautica Sezione di L’Aquila. La Santa Messa, presieduta dal Cardinale monsignor Giuseppe Petrocchi, concelebrata da Don Claudio Tracanna, Parroco di Pizzoli, nella Chiesa di Santo Stefano a Monte.

Nel pomeriggio alle 17,30 si esibirà la Fanfara alpina di Cittaducale, in Piazza del Municipio e bis di serata danzante con Luca Bachetti group e con la partecipazione esclusiva di Mariano Michelessi.

“Per Pizzoli e la sua comunità è un onore ospitare il terzo raduno degli Alpini, persone generose che hanno saputo combattere, soffrire e morire in nome della libertà e della democrazia, che sono state e sono ancora oggi di esempio per i giovani e per gli adulti”, spiega il sindaco di Pizzoli, l’ingegnere Giovannino Anastasio.

“Gli Alpini, hanno saputo creare e mantenere inalterata nel tempo questa tradizione di sapersi ritrovare e festeggiare anche a distanza di molti anni in nome di un esperienza ed una storia che li unisce, mantenendo sempre e comunque un’allegria ed uno spirito unico che li contraddistingue. Ringrazio a nome dell’Amministrazione Comunale il gruppo locale degli Alpini per aver organizzato un evento cosi importante che coinvolgerà l’intera popolazione e le moltissime persone ed autorità che arriveranno in paese. Personalmente da Alpino e da Sindaco attendo con grande emozione questo evento, che rappresenterà per tutti noi un momento di incontro, di confronto e di socializzazione“.

Terzo Raduno Alpini, l’appuntamento che vedrà l’incontro con il Gruppo di Pizzoli

“Gli Alpini di Pizzoli accolgono con entusiasmo e con onore gli Alpini in congedo della Sezione Abruzzi. Il Raduno coincide con il trentaquattresimo anniversario dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti e con il primo Raduno Interregionale che, per l’occasione, si svolse nel nostro paese”, spiega il Capogruppo di Pizzoli, Giovanni Mazza.

“A distanza di 34 anni, per me e per tutti gli Alpini del Gruppo di Pizzoli, quella manifestazione resta un momento magico, per la partecipazione e per il valore storico dell’evento. Quei momenti sono presenti nei nostri cuori e nella nostra mente, ricordarli con questo Raduno. Per questo voglio ringraziare la Sezione Abruzzi, il Presidente Gen. Pietro D’alfonzo, il consigliere nazionale Tonino Di Carlo, i consiglieri sezionali e tutti i capi gruppo. Ringrazio, inoltre, il Sindaco di Pizzoli Giovannino Anastasio e tutta l’Amministrazione Comunale, le Autorità civili, militari e religiose”.

“Un pensiero speciale va ai miei concittadini di Pizzoli: sono sicuro che sapranno accogliere i tanti partecipanti alla manifestazione nel migliore dei modi. Un pensiero commosso va ai nostri Alpini e soldati italiani impegnati in missioni di pace. A loro va il nostro rispetto e il nostro saluto. Alle famiglie che hanno perso i loro figli impegnati in atti di solidarietà e di pace, va la nostra riconoscenza. A voi tutti, veci alpini, un solidale abbraccio e un arrivederci a Pizzoli”.