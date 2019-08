SOS strisce pedonali: “ci sono ma è come se non ci fossero”

L’AQUILA – Strisce pedonali “virtuali” a L’Aquila. La problematica riguarda diverse vie della città e attraversare diventa “un terno al lotto”.

La denuncia di un lettore alla rubrica “Dillo al Capoluogo”. Le strade incriminate, con attraversamenti pedonali ormai quasi invisibili, sono via XX Settembre e via Vicentini.

“Le strisce ci sono ma è come se non ci fossero. E non mi riferisco soltanto al comportamento, spesso irrispettoso del codice della strada, da parte degli automobilisti. Il segnale sull’asfalto in molti tratti è a malapena visibile e ciò comporta la il mancato stop degli automobilisti, spesso, quindi, involontario“.

Una situazione, quindi, potenzialmente pericolosa, per tutti coloro che, quotidianamente, si vedono costretti ad attraversare di fronte al rischio che gli automobilisti di passaggio, in quel preciso momento, non vedano le strisce pedonali a terra e non diano, di conseguenza, la precedenza dovuta ai pedoni.

Di seguito le immagini di uno dei passaggi pedonali al centro della denuncia, su via XX Settembre a L’aquila.