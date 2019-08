Si assapora già da un po’ la magia della Perdonanza per le strade della città.

L’Aquila, in queste ore frenetiche che precedono l’apertura del giubileo celestiniano, non dorme nemmeno di notte: operai al lavoro in piazza Duomo, nel piazzale di Collemaggio e nei cortili e nelle strade agibili della città.

A piazza Duomo, tra i tavoli pieni di gente, operai al lavoro per montare uno dei palcoscenici che ospiterà alcuni eventi del ricco cartellone.

Tutto avviene sotto gli occhi dei turisti – che in questa calda estate sono numerosi come non se ne vedevano da anni – e sotto quelli più attenti dei cittadini a cui questa ricorrenza fa battere il cuore, ogni volta come fosse la prima.

Non c’è che dire: L’Aquila vestita a festa diventa ancora più bella, più viva e pronta a scrivere un’altra pagina di storia cominciata 725 anni fa, quando un eremita divenuto Papa concesse l’indulgenza plenaria all’umanità intera, senza distinzioni.

Un messaggio che si ripete ogni anno: riconciliazione e rinascita su un palcoscenico che farà innamorare il pubblico a ritmo di concerti, spettacoli e rievocazioni storiche.

Perdonanza 2019, gli eventi del 23 agosto

Si partirà alle ore 20,30 con “L’Accensione”, la cerimonia che darà il via alle 725ª Perdonanza, al Teatro del Perdono, nel piazzale della Basilica di Collemaggio.

Alle 21,30 l’evento, ideato da Leonardo De Amicis, scritto con Paolo Logli, intitolato “L’Aquila, la terra, le radici, la Rinascita”.

A condurre la serata sarà Lorena Bianchetti. Sul palco si alterneranno artisti straordinari: Gianni Morndi, Giancarlo Giannini, Amii Stewart, Paolo Vallesi, Simona Molinari, Piero Mazzocchetti, Stefano Di Battista, Vittoriana De Amicis e Franco Nero, con il premio Oscar Vanessa Redgrave. L’Orchestra Nazionale dei Conservatori d’Italia e i Cori scelti tra le nostre illustri compagini residenti, tutti diretti dal maestro Leonardo De Amicis, faranno da colonna sonora a questo eccezionale evento.

Perdonanza 2019, gli eventi del 24 agosto

Piazza Duomo si accenderà a partire dalle 21,30, con il Viaggio nel mondo della luna di Micha van Hoecke, “Shine Pink Floyd Moon”. Nato da un’idea del celebre coreografo e regista russo-belga Micha van Hoecke, che ha creato il suo nuovo lavoro, Shine, partendo dalle indimenticabili canzoni dell’amata band inglese, che ha segnato un ponte tra rock e musica classica, affermandosi, nell’immaginario collettivo di tanti. Shine sarà, quindi, un viaggio sulla luna, ma anche qualcosa in più, tra follia e senno smarrito.

Perdonanza 2019, gli eventi del 25 agosto

Alle 21,30, al Teatro del Perdono (Piazzale di Collemaggio) “Nel decennale del sisma, un abbraccio all’Aquila” – Special Guest, Enrico Brignano.

Perdonanza 2019, gli eventi del 26 agosto

Lunedì sarà la volta de Il Volo, il celebre trio, di fama mondiale, si esibirà per L’Aquila. Al Teatro del Perdono saliranno sul palco Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone: verranno a testimoniare il loro affetto per la città di L’Aquila e a costruire insieme e donare alla città uno spettacolo di musica, racconti ed emozioni.

La Basilica di Collemaggio illuminata farà da sfondo a questo straordinario e irripetibile momento artistico.

Sul palco con la Grande Orchestra Sinfonica dei Conservatori, composta da giovani talenti proveniente da tutti i conservatori d’Italia, special guest il noto violinista virtuoso Alessandro Quarta. Dirige il Maestro Leonardo De Amicis.

Perdonanza 2019, gli eventi del 27 agosto

L’Aquila suona sarà protagonista di un happening che vedrà gli artisti dislocati in ogni angolo: cortili, piazze o strade agibili della città. Ciascun artista o gruppo avrà il suo spazio per esibirsi durante la serata fino a tarda notte.

Perdonanza 2019, gli eventi del 28 agosto

Cuore della Perdonanza 2019 il Corteo storico, con l’apertura della Porta Santa. Nella notte tra il 28 ed il 29 lettura testi sacri nella basilica di Collemaggio con musica dal vivo. Dama e giovin Signore saranno Sara Luce Cruciani e Federico Vittorini.

Perdonanza 2019, gli eventi del 29 agosto

Alle ore 22 la chiusura della 725 Perdonanza con il “Gran Concerto” capitanato da Fiorella Mannoia, che vedrà ospiti accanto a sé artisti come Luca Barbarossa, Paola Turci e Noemi.

Fiorella Mannoia, grande artista di sensibilità elevata, ha sempre amato L’Aquila e l’Abruzzo. Torna in città a dieci anni dal suo concerto, donato subito dopo il sisma.

Sul palco, assieme alla sua band guidata da Carlo Di Francesco, suonerà l’Orchestra del Conservatorio dell’Aquila “A. Casella” diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

