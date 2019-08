Gran Sasso, due escursionisti in difficoltà

Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sul sentiero 4 del Gran Sasso: 2 escursionisti in difficoltà.

Ennesimo intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo che stanno intervenendo sul versante aquilano del Gran Sasso per prestare soccorso a due persone in difficoltà sul Sentiero n. 4, che porta dal sentiero attrezzato per il bivacco Bafile alla Forchetta del Calderone.

Attualmente non è possibile usufruire della funivia, ferma per la presenza di vento molto forte e caduta di fulmini. La squadra di tecnici si sta quindi recando a Campo Imperatore con il fuoristrada e da lì procederà a piedi. Per quanto riguarda il maltempo in serata sono comunque previsti dei miglioramenti.