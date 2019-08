A Paganica inaugurazione nuovo Palazzetto dello Sport

A Paganica, frazione aquilana sotto il sotto il Gran Sasso, verrà inaugurato sabato 1 settembre alle 17 il nuovo Palazzetto dello Sport intiolato a Papa Giovanni XXIII.

Alla cerimonia parteciperà il Vescovo dell’Aquila, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, successivamente alla benedizione della struttura ci sarà anche un concerto della banda Città di Paganica.

Intitolato a Papa Giovani XXIII, al secolo Angelo Roncalli, ricordato ancora oggi, a 56 anni dalla sua morte, per il Papa della “carezza ai vostri bambini”, parole dolcissime che si spera possano essere di buono auspicio per i giovani aquilani e che questo possa essere un luogo di aggregazione positiva proprio per i ragazzi.

Per creare quella socialità di cui tanto si parla e di cui ha bisogno tutto il territorio aquilano, specialmente successivamente al terremoto del 6 aprile 2009 che ha disgregato in parte il senso di unione e di incontro a causa della inevitabile dislocazione degli abitanti dal proprio nucleo di origine.

Così viene presentato il palazzetto dello Sport sul sito internet dedicato:

l Palazzetto dello sport Papa Giovanni XXIII sorge a Paganica, in via della Romana, sulla variante che collega via Onna a via Pescomaggiore, in un’area che fa da cerniera tra il vecchio centro abitato e le nuove edificazioni. Il centro sportivo è dotato di un campo di pallacanestro, di pallavolo e di calcetto oltre che degli spogliatoi e ricoperto da un tetto a volta in legno lamellare.

Un intervento reso possibile dalla partecipazione alla sottoscrizione aperta dalla Caritas diocesana bergamasca e da l’Eco di Bergamo, a cui hanno aderito, parrocchie, fondazioni e grandi donatori privati, ma anche Comune, Provincia e Camera di commercio

Il palazzetto è stato pensato con l’obiettivo di diventare un luogo di aggregazione per i giovani di tutta la zona; è dedicato a Papa Giovanni XXIII e sorge su un terreno della diocesi di 5 mila metri quadri, ha un campo integrato per basket, pallavolo e calcetto, una tribuna da 150 posti e spogliatoi regolamentari.

Per ogni informazione o richiesta, mandare una mail a questo indirizzo.