Spaccio, arrestato 37enne marocchino

Droga, 37enne cittadino marocchino arrestato a Celano.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 20 agosto 2019, nel centro storico di Celano, i militari della locale Stazione Carabinieri, coordinati dal Capitano Pietro Fiano, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino, A.N. 37enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti,

L’uomo, con numerosi precedenti penali anche specifici, al termine di un prolungato servizio di osservazione, veniva trovato in possesso di oltre 26 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 109 gr. di sostanza del tipo hashish, materiale idoneo al confezionamento, bilancini di precisione e denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro.

Nel corso delle operazioni, inoltre, sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa, ai sensi dell’art.75 D.P.R. 309/90, due assuntori di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Avezzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria