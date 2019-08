Cantieri chiusi per il Corteo della Bolla

L’AQUILA – Il sindaco Pierluigi Biondi ha firmato l’ordinanza di chiusura cantieri per il Corteo della Bolla.

Cantieri chiusi in centro storico e nelle immediate vicinanze delle mura cittadine. Lo ha stabilito il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha firmato la relativa ordinanza, che – “al fine di agevolare le attività organizzative e di coordinamento del Corteo della Bolla nonché per motivi di sicurezza e pubblica incolumità” – prevede “la totale sospensione, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 28/08/2019, di qualsiasi attività dei cantieri pubblici e privati ricompresi all’interno delle mura cittadine e nelle immediate vicinanze della parte esterna delle stesse; la chiusura alle ore 17 delle attività dei cantieri, così come individuati nella totale sospensione del 28/08/2019, nella giornata del 23 e nei giorni ricompresi dal 26 al 30 agosto c.a.; di osservare la chiusura dei cantieri il 24, 25 e 31 agosto e 1 settembre c.a., così come individuati nella totale sospensione del 28/08/2019″.

Nella stessa ordinanza, il sindaco “dispone alle ditte operanti, preventivamente alla sospensione delle lavorazioni, di provvedere: alla corretta delimitazione delle aree di cantiere onde evitare accessi alle zone riservate alle opere; alla corretta schermatura di recinzioni e ponteggi; all’eliminazione di carichi sospesi e/o altri potenziali pericoli connessi e gravanti nelle adiacenze e sul suolo pubblico; alla pulizia degli spazi circostanti, compreso lo svuotamento dei depositi temporanei dei materiali di risulta eventualmente presenti nei siti; alla rimozione di qualsiasi ostacolo mobile eccedente la delimitazione dell’area di cantiere; all’eliminazione di qualsiasi attrezzatura che possa generare esplosioni o incendi; alla già prescritta illuminazione da installare sui ponteggi o recinzioni di cantiere al fine di agevolare i camminamenti sulla viabilità corrispondente”.