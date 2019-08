Abruzzo, montagna: 2 interventi per 118 e Soccorso Alpino e Speleologico

Abruzzo, montagna: 2 interventi in corso per 118 e Soccorso Alpino e Speleologico

Teramo, 21 agosto 2019 – L’elicottero del 118 di stanza a Preturo, L’Aquila, sta intervenendo sulla Via Normale di Corno Piccolo per soccorrere una persona infortunata alla caviglia. Si tratta di un escursionista di Terni, rimasto bloccato per una distorsione al ginocchio destro mentre stava scendendo dalla vetta.

Con il supporto del tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico l’infortunato è stato recuperato per mezzo del triangolo di evacuazione ed ora verrà elitrasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Pescara, 21 agosto 2019 – L’elicottero del 118 di stanza a Pescara si è invece recato a Serramonacesca, sul sentiero che in prossimità del monastero conduce alle Gole dell’Alento, per prestare soccorso a una persona colta da malore durante una escursione.

L’uomo, che è svenuto lungo il sentiero per poi riprendersi poco dopo, è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico che, sbarcato poco distante da lì, gli è andato incontro a piedi e lo ha condotto fino all’elicottero.