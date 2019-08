Singer Art Festival, a Morino sfida tra voci giovani

MORINO – Singer Art Festival ha scelto Morino. La kermesse canora per giovani cantanti emergenti approda nella Valle Roveto.

Appuntamento a venerdì 23 agosto, con la kermesse artistico-musicale ideata da Corrado Lambona e Adriano Scappini.

Previste numerose esibizioni sul palco, da parte di quei giovani che vorranno mettersi alla prova e sfidarsi a colpi di voce e brani appositamente preparati per l’occasione. Una buona dose di arte condita dal giusto spirito di competizione: il vincitore, infatti, conquisterà una borsa di studio che gli permetterà l’accesso al corso 2019-2020 di Singerart, un percorso artistico e formativo a 360 gradi.

A decretare il vincitore della kermesse Singer Art Festival una giuria di esperti, composta da: Michele Pecora, Alice Paba, Gianni Testa, Clizia Fornasier e Roberto De Vincentis.

Una serata che prevederà, per chi vorrà assistere allo spettacolo musicale, anche la possibilità di cenare in piazza. Arriveranno in paese, infatti, gli esperti dell’arte bianca, fin dalle ore 18, per tre serate a base di musica e pizza ‘no stop’, venerdì 23 e sabato 24. Serata a cura di Polselli, con l’organizzazione del Comitato Feste di Morino.

L’atmosfera d’estate, allora, a Morino si scalda tra note e sapori tutti da gustare.