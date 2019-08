Provincia condannata, 2 milioni per affitti arretrati: “Tanto paga Pantalone!”

L’AQUILA – Mancato pagamento degli affitti per gli uffici provinciali di via Rocco Carabba, la Provincia condannata anche in Appello a pagare oltre 2 milioni di euro.

Sentenza del Tribunale che condanna la Provincia al pagamento di oltre 2 milioni per gli affitti arretrati del Palazzo in via Rocco Carabba, utilizzati come uffici provinciali.

«Non mi meraviglia tanto l’esito di questa controversia che si trascina da anni fra la Società Emeral 75 e l’Amministrazione provinciale per il mancato pagamento dei fitti dei locali utilizzati come Uffici provinciali, – scrive a riguardo il consigliere provinciale Lelio De Santis – perché è ormai consuetudine che gli enti pubblici, anche quelli importanti come il Comune dell’Aquila o la Provincia, soccombono quasi sempre nelle sedi giudiziarie. Mi meraviglia, invece, la testardaggine di dirigenti e amministratori provinciali che, in presenza di una posizione difficile dell’Ente, abbiano rifiutato o non coltivato in modo costruttivo e a favore dell’Amministrazione, una transazione che era stata proposta e avviata. La Provincia perde ed è condannata prima in Tribunale ed ora in Corte d’Appello al rilascio dei locali e al pagamento dei canoni di locazione a partire dal 22 luglio 2013 al 13 giugno 2018 per un importo che supera i 2 milioni, oltre gli interessi e le spese legali per 30 mila euro. Che fa un buon amministratore? Cerca di non svenare le casse dell’Ente e cerca una qualche soluzione transattiva, anche se tardiva… No, la Provincia dell’Aquila ricorre in Cassazione, con il rischio reale che aumentino gli interessi a carico dell’Ente. Io ho cercato in più di una circostanza, anche nell’ultimo Consiglio provinciale, di rappresentare la necessità di fare chiarezza sui debiti fuori bilancio e sui contenziosi in essere, ma invano perché spesso la forza dei numeri di una maggioranza offende anche il buon senso, tanto paga …Pantalone!».