Poggio Picenze, parchi gioco rinnovati

Sono stati riaperti qualche giorno fa il parco giochi presso Piazza San Massonio ed il parco presso l’Aia di Via Piedi la Terra a Poggio Picenze.

Nuova vita per due parchi a Poggio Picenze, riaperti al pubblico da qualche giorno. Ad annunciarlo, il sindaco Antonello Gialloreto, che spiega: «Gli interventi realizzati riguardano la sostituzione dei vecchi giochi, ormai obsoleti e fuori norma, con giochi nuovi e nel rispetto delle normative vigenti, con annessa pavimentazione antitrauma. La riconsegna di queste aree alla cittadinanza è stato un fatto importante che ha permesso ai tanti bambini di avere un luogo di incontro dove giocare in sicurezza. Gli interventi potrebbero sembrare banali, ma invece hanno richiesto un importante investimento di circa 40mila euro, con un grande sforzo da parte dell’Amministrazione Comunale. Nell’imminente andremo ad installare un sistema di illuminazione in modo da rendere il parco ancora più fruibile e sicuro ed il posizionamento di nuove panchine, il passo successivo sarà la recinzione di tutta la zona adibita a parco giochi».

«Ora – conclude il sindaco – ci affidiamo ai bambini, ma ancor di più ai genitori, affinché si prendano cura di questi nuovi parco giochi per fare in modo di salvaguardare il più possibile i giochi stessi. Nei parchi sono stati installati giochi per bambini fino ai 12 anni di età. Comunque è in arrivo un regolamento che andrà ad informare come comportarsi all’interno dei parco giochi comunali».