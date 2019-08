Nuovo Basket Aquilano, Nardecchia sei ‘volte’ capitano

L’AQUILA – Massimiliano Nardecchia per il sesto anno capitano del Nuovo Basket Aquilano.

Il Nuovo Basket Aquilano prosegue la presentazione dei propri atleti in vista del difficile Campionato di Serie C Silver.

Riflettori puntati questa volta su Massimiliano Nardecchia, ala classe 1995 di 1,86 cm, che per il sesto anno consecutivo sarà il Capitano del team del PalaAngeli.

Il numero sette biancazzurro, cresciuto dai Pulcini della Scuola Minibasket L’Aquila fino a tutte le categorie giovanili del Nuovo Basket Aquilano e dalla scorsa stagione anche nello Staff Tecnico del Settore Under, incarna quelle che sono le caratteristiche principali del sodalizio aquilano: senso di appartenenza, orgoglio, carattere e spirito di squadra e rappresenta un importante senso di continuità per un progetto che fin dalla primissima stagione ha veicolato intorno a sé tantissimi appassionati sportivi e cestistici del capoluogo.

E cresce, infatti, l’attesa per un Campionato di Serie C cui il Nuovo Basket Aquilano, che inizierà la preparazione il 3 settembre al PalaAngeli agli ordini nel nuovo coach uruguaiano Marcelo Zubiran e del preparatore atletico Prof. Cristian Berardi, si presenterà come una delle protagoniste della vigilia, provando ancora una volta a regalare entusiasmo e soddisfazioni al sempre numeroso pubblico del Palasport di Sant’Elia.