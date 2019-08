L’Aquila – Mercoledì tempo prevalentemente asciutto per tutto l’arco della giornata con ampi spazi di sereno al mattino e qualche nube in più al pomeriggio. Cieli sereni poi nuovamente in serata e in nottata. Temperature comprese tra +16°C e +30°C.

In Abruzzo condizioni di generale stabilità sia sulle coste che sulle zone interne, con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche addensamento sugli Appennini al pomeriggio, ove non si escludono isolati temporali. Ampi spazi di sereno nuovamente su tutta la regione in serata e in nottata.

In Italia tempo instabile al Nord fin dal mattino con possibili acquazzoni e temporali ad iniziare da Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. In serata e in nottata le precipitazioni si estendono verso le pianure, con fenomeni intensi specie ad Ovest. Ampi spazi di sereno sulle regioni centrali al mattino, mentre al pomeriggio e in serata si svilupperanno locali addensamenti sugli Appennini ove non si esclude qualche precipitazione. Tempo stabile in nottata con nubi sparse specie sul versante tirrenico. Condizioni di generale stabilità sulle regioni meridionali con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche addensamento sulle zone interne. Cieli generalmente sereni sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari in serata e in nottata.



Temperature minime stazionarie mentre le massime sono attese in generale calo.

(Centro Meteo Italiano)