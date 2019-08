L’Aquila 1927, conferme e nomi caldi: il punto sul mercato

L’Aquila 1927, ci sarà tempo fino al 30 settembre per i trasferimenti ma il mercato ha, ormai, ingranato la marcia.

Due pedine. Tanto manca per consegnare a mister Cappellacci una rosa competitiva per la prossima stagione di Promozione.

“Cerchiamo giocatori che ci permettano di fare il salto di qualità. È innegabile che la nostra sia una rosa fondata su ottime basi, quindi su elementi di categorie superiori. Lo scorso campionato ne è stato l’esempio concreto. Ci stiamo concentrando sulla definizione di situazioni in stallo, relativamente a quegli elementi che servono a rinfoltire la rosa e stiamo, al contempo, cercando quei giocatori che, ad oggi, mancano”, spiegano dalla dirigenza alla nostra redazione. Per le scelte di mercato ci sarà da fare i conti anche con l’obbligo degli under da schierare in campo in ogni partita. Fuori Cattafesta, ieri l’ufficialità dell’acquisto da parte dell’Ovidiana Sulmona, si cerca un portiere Under.

Nel dettaglio, in casa L’Aquila 1927 si cercano un centrocampista e un attaccante.

Da colmare, infatti, c’è il vuoto lasciato da Giuseppe Catalli, protagonista della passata stagione in Prima Categoria. Con le risorse a disposizione, frutto anche e soprattutto del sostegno fornito dalle piccole e medie attività locali e non solo, la società, guidata da Supporters’ Trust e RBE, può contare su un budget elevato per la categoria, ma non di certo faraonico.

Il nome caldo, anzi caldissimo, per il centrocampo è quello di Marco Di Benedetto, pescarese classe ’95, con un passato nel settore giovanile della Juventus e con esperienza in serie C e D. Rebus, invece, per quanto riguarda l’attacco. La dirigenza rossoblù dovrà fare gli straordinari per scovare il colpo dell’estate. Missione non semplice in considerazione del fatto che molti sono i centravanti di valore ‘già’ accasati.

“Mercoledì potrebbero, però, cominciare a sbloccarsi diverse situazioni“, riferiscono ancora dalla dirigenza. “Oltre alla ricerca di un portiere under, stiamo trattando il rinnovo con Zazzara”. Proprio ieri è stata ufficializzata la conferma di Mattia Di Norcia per il centrocampo. Il cartellino del 20enne passa a titolo definitivo ai rossoblù, ottenuto lo svincolo dal Delfino Flacco Porto.

Mercoledì 21 l’impegno in amichevole contro il Notaresco. “Intorno a quella data contiamo di limare il gap tra richiesta-offerta su diversi fronti, quindi riguardo a diversi giocatori”.

Domenica 25 la prima uscita stagionale ufficiale, contro il San Gregorio, esordio in Coppa Italia. Il primo vero banco di prova per l’undici di Cappellacci, chiamato, fin da ora, ad un Campionato al vertice.