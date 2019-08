L’Abruzzo dallo spazio, fotografo d’eccezione Luca Parmitano

L’Abruzzo e il Centro Italia baciati dal sole, visti dallo spazio: fotografo d’eccezione Luca Parmitano.

L’eccezionale immagine è stata scattata e condivisa infatti da Luca Parmitano, l’astronauta italiano da un mese impegnato nella missione spaziale Beyond.

“Baciata dal sole/kissed by the sun” la didascalia che accompagna lo scatto, subito diventato virale sui social network.

Luca Parmitano è alla seconda missione in orbita ed è partito lo scorso 20 luglio, nel giorno del cinquantenario dello sbarco sulla Luna.

Ha già trascorso 166 giorni nello spazio durante la missione “Volare” ma questa volta, con la missione Beyond che durerà più di sei mesi, supererà come giorni di permanenza in orbita il collega e ormai ex astronauta Paolo Nespoli (313 giorni), diventando così l’astronauta italiano con più esperienza nello spazio.

Durante la seconda parte della missione Beyond, Parmitano prenderà il comando della Iss, diventando così anche il primo italiano a ricoprire questo ruolo.