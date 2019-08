Investito mentre era in bici, giovane in ospedale

Incidente ad Arischia, giovane investito da un’auto. Trasportato in ospedale.

È stato trasferito presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, il giovane che nella prima serata di oggi è stato investito da un’auto mentre si trovava in bici in territorio di Arischia.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto e la bici su cui si trovava il giovane, originario di Pizzoli, si sono scontrate e il giovane è finito a terra. Immediati i soccorsi che hanno portato il giovane in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

In aggiornamento