Giovane investito ad Arischia, è in pericolo di vita

Incidente ad Arischia, giovane investito da un’auto. Trasportato in ospedale in pericolo di vita

È stato trasferito presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, il giovane che nella prima serata di oggi è stato investito da un’auto mentre correva in territorio di Arischia. L’incidente è avvenuto su una strada vicino alla statale 80.

In un primo momento, fonti accreditate hanno parlato di un investimento di una bicicletta, ma i Carabinieri confermano la versione di alcuni testimoni che hanno riferito che il giovane, di 22 anni, stesse correndo a piedi.

Ad ogni modo il 22enne è stato trasportato in ospedale, purtroppo in condizioni critiche. Al momento si trova in Rianimazione, in pericolo di vita.

In corso le indagini per accertare le dinamiche dell’incidente.

