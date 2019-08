Upim torna a L’Aquila, la festa per la riapertura

L’AQUILA – Il giorno di Upim. Oggi la riapertura dell’esercizio commerciale a L’Aquila, in piazzale Porto, accanto a Trony.

Undici le persone assunte, che risponderanno alle esigenze dei clienti.

Alle 9,30 di questa mattina la riapertura. L’Aquila e gli aquilani hanno risposto presente: numerosi i clienti accorsi per scoprire l’allestimento dei reparti e ammirare la nuova sede dell’Upim, prima del sisma situato su Via Sallustio, in centro.

Tra i reparti dedicati al vestiario e l’accessoristica per la casa, Upim ha ripaerto i battenti, in mezzo a palloncini colorati e ai sorrisi di quanti hanno riabbracciato la riapertura, seppur tra qualche critica di chi avrebbe preferito tornasse in centro città.

“Siamo felici di aver riportato Upim a L’Aquila – riferiscono i responsabili alla nostra redazione – L’investimento della famiglia Specchio per giungere a questa riapertura è evidente. Far tornare Upim a L’Aquila è stato un obiettivo realizzato nel tempo e oggi comincia un nuovo corso. Una riapertura nel segno della rinascita”.

Upim, che fa parte della catena nazionale di proprietà del gruppo OVS, torna nel capoluogo a dieci anni dal sisma che ha portato distruzione nel territorio aquilano e danneggiato lo storico punto vendita in via Sallustio.

Il ritorno nel capoluogo abruzzese del noto marchio nasce da una iniziativa del Gruppo Ovs, quotato in borsa, insieme alla famiglia Specchio, proprietaria dei locali nel parco commerciale, molto radicata all’Aquila dove in particolare negli ultimi vent’anni ha portato in città numerosi e importanti brand creando stabilità occupazionale per molti giovani.

Importante l’intervento strutturale che ha portato al completo rinnovamento della struttura, con un restyling negli impianti e nell’allestimento, moderno e specifico per la vendita di abbigliamento uomo-donna-bambino, accessori e Croff casa.