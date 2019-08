Strano Film Festival, a Capestrano la terza edizone della rassegna

Si alza il sipario sullo Strano Film Festival, in programma dal 22 agosto al 25 a Capestrano.

Lo Strano film festival è giunto alla sua terza edizione e approda a Capestrano (Aq), borgo considerato tra i più suggestivi delle aree interne abruzzesi che ospiterà il festival internazionale di cinema dedicato alla terra che quest’anno si occuperà del tema: “terra del futuro: quale pianeta ci aspetta? Quale orizzonte di futuro vogliamo costruire?”.

La terza edizione del festival internazionale del cinema è stata presentata questa mattina a L’Aquila, a Palazzo dell’Emiciclo, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo.

“Le trenta opere selezionate su 1300 giunte da tutti i continenti alla giuria del Premio – ha dichiarato Santangelo – rappresentano una importante occasione di promozione dell’Abruzzo attraverso il cinema. Capestrano diventa in questo senso riferimento puntuale per tutti gli appassionati di Cinema ed in particolare per il tema che il Festival affronta sul futuro della Terra, verso il quale dobbiamo porre sempre più attenzione con responsabilità e concretezza”.

“La Valle del Tirino che ospiterà la manifestazione, raccoglierà certamente i migliori consensi – ha concluso il Vicepresidente dell’Assemblea regionale – per le meraviglie dei borghi e le bellezze naturali che offre” .

Di seguito, al link, il programma completo dello Strano Film Festival.