Stalla in fiamme, 10 mucche soffocate

Un incendio nel Reatino, a Lonessa ha distrutto completamente un fienile, provocando la morte per soffocamento di circa 10 mucche.

Un fienile è stato completamente avvolto dalle fiamme a causa di un incendio scoppiato la scorsa notte, poco prima delle 3, a Leonessa, nella frazione Villa Massi. Sulle cause del rogo, per le quali da un primo esame si escluderebbe il dolo, sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco al fine di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

Le fiamme, visibili da chilometri di distanza, hanno lambito anche la soffitta di un vicino capannone adibito a stalla nel quale sono filtrati i fumi della combustione, rendendo l’aria all’interno dello stesso irrespirabile.

Per tale fatto, purtroppo non c’è stato nulla da fare per 10 mucche presenti all’interno della stalla che, si sono trovate all’improvviso in una sorta di grande camera a gas, hanno subito perso l’orientamento e si sono accasciate al suolo e lentamente sono morte per soffocamento.

Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco che si sono trovati davanti a uno scenario infernale, con fiamme alte più di 10 metri e ben 50 balle di fieno, stipate l’una sull’altra, che ardevano.

Sul posto si sono portate diverse squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Rieti e Posta, che hanno lavorato per oltre 5 ore prima di riuscire a domare le fiamme e rimuovere il bestiame ancora in vita.

Come riporta il quotidiano online Rietilife.com, grazie all’attività degli stessi, assistiti dalla locale Arma, ha permesso di scongiurare ben altre conseguenze evitando che qualcuno rimanesse ferito o che l’incendio si propagasse ulteriormente.

La struttura, interna ad una più grande azienda agricola, è stata completamente abbattuta dalle fiamme.