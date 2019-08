Perdonanza, Biondi: “Ogni artista faccia qualcosa per L’Aquila”

L’AQUILA – Il prato sarà gratuito, ma le sedie saranno a pagamento per alcuni dei concerti della Perdonanza 2019.

Una decisione che risponde ad esigenze organizzative e qualitative dell’evento dell’anno per la città dell’Aquila. Lo ha spiegato al Capoluogo.it il sindaco Biondi.

“Da alcuni anni c’è la necessità che eventi di questo genere siano svolti in confromità con le recenti norme di sicurezza prestabilite. Quindi abbiamo dovuto contingentare i posti e, in seguito, regolamentarli attraverso la prenotazione online. Questo ha creato un overbooking immediato e, di conseguenza, delle polemiche al riguardo. Ecco perché abbiamo deciso di stabilire un prezzo, ovviamente simbolico, per i posti a sedere”.

Pagheranno tutti, autorità comprese, sono, inoltre, in via di definizione pacchetti riservati alle associazioni di persone con disabilità. Saranno esenti dal pagamento, invece, gli ospiti di rilievo e gli ospiti degli artisti che si esibiranno.

“Le somme incassate dal prezzo delle sedie disponibili per i concerti saranno reinvestiti in iniziative, in fase di prima elaborazione, per tutti quei giovani che scelgono e sceglieranno di formarsi qui a L’Aquila. Ad esempio potremmo prevedere delle specifiche borse di studio”.

Perdonanza 2019 sedie a pagamento: non solo sicurezza e organizzazione. Missione, edizioni speciali e per L’Aquila.