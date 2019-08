Perdonanza 2019, sedie a pagamento anche per le autorità

Perdonanza 2019, per alcuni degli eventi in programma si pagherà: è questa la novità emersa a seguito della pubblicazione, sul sito ufficiale,

Quest’oggi si saprà qualcosa di più, con l’invio da parte del Comitato Perdonanza di un comunicato in cui verranno date maggiore spiegazioni: al momento, gli eventi per i quali si pagherà un biglietto per i posti a sedere sembra siano i concerti del 26 de Il Volo e quello del 29 di Fiorella Mannoia.

“L’ingresso al prato sarà gratuito ma le sedie si pagheranno e pagheranno tutti, anche le autorità“: ci tiene a precisarlo Raffaele Daniele, coordinatore del Comitato e vicesindaco dell’Aquila che, ai microfoni de Il Capoluogo, parla proprio in quest’ultima veste.

“Si tratterà comunque di un prezzo simbolico” prosegue Daniele, non anticipando quanto verrà ufficializzato dal Comitato nella giornata odierna.

“Gli artisti che parteciperanno all’edizione 2019 della Perdonanza, dal Volo a Fiorella Mannoia, sono di altissimo livello: con il budget a disposizione per la Perdonanza, il Comune non si sarebbe potuto permettere professionisti di questo calibro. Grandi nomi che hanno deciso di omaggiare la città in occasione del decennale prestando le loro voci ed il loro talento gratuitamente ma manifestando, al tempo stesso, la volontà di lasciare qualcosa alla città“

Il ricavato dei biglietti non andrà infatti a pagare gli artisti ma sarà destinato a “sostenere i giovani che intendono formarsi all’Aquila”: questo è quanto si sa dalla nota pubblicata sul programma della Perdonanza e che, probabilmente, verrà svelato con maggiore dovizia di particolari nelle prossime ore.

“Se vogliamo far sì che la Perdonanza diventi un evento di livello nazionale, come l’Umbria Jazz, dobbiamo educare il nostro pubblico a “pagare la sedia”, in modo da poter ambire anche a far partecipare cantanti della scena internazionale”.

Si potranno prenotare i biglietti – sia quelli a pagamento sia quelli a ingresso gratuito – sulla piattaforma Eventbrite, chiarisce la nota a margine del programma.