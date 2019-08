Paganica Rugby, Rotellini confermato presidente

Assemblea ordinaria per la Polisportiva Paganica Rugby, riconfermato il direttivo.

La Polisportiva Paganica Rugby A.S.D comunica che in data 10 agosto 2019 si è riunita l’Assemblea ordinaria che, alla presenza di numerosi soci, ha deciso di riconfermare per il prossimo quadriennio l’attuale Consiglio Direttivo composto da Antonio Rotellini Presidente, Giuseppe Milanese vice Presidente, Fausto Rotellini segretario e tesoriere, Roberto Alfonsetti e Luciano Iovannitti consiglieri.

È stato approvato il consuntivo economico della Società le cui cifre «testimoniano di un risanamento finanziario quasi interamente completato. Sono state condivise e approvate le linee guida per il prossimo quadriennio che confermano una continuità con quello appena concluso. Tra i principali obiettivi che si intendono raggiungere vanno evidenziati il consolidamento economico finanziario, una più efficiente organizzazione societaria, il miglioramento dell’offerta formativa per gli atleti, il proseguimento dell’attività incentrata sul minirugby, la collaborazione con altre Società sportive e lo sviluppo del progetto Sport e Cultura».

«Sono soddisfatto del lavoro svolto in questi quattro anni – ha commentato il presidente Antonio Rotellini, appena riconfermato – e ringrazio i componenti del Consiglio Direttivo che mi sono sempre stati vicini in questo periodo e tutti coloro che con il loro contributo hanno permesso alla Polisportiva di tagliare il traguardo dei 50 anni. Sono naturalmente orgoglioso di poter proseguire il mio lavoro all’interno della Società e spero di ripagare la fiducia che mi è stata rinnovata. Quello che è appena cominciato sarà un quadriennio molto impegnativo ma voglia di fare bene e spirito di sacrificio non mancano, perciò mi aspetto di poter regalare ai nostri tifosi belle soddisfazioni. L’inizio della stagione sarà molto interessante e denso di avvenimenti sportivi».