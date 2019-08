L’Aquila – Martedì giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni al mattino. Cieli poco nuvolosi al pomeriggio e in serata con piogge assenti. Temperature comprese tra +17°C e +32°C.

In Abruzzo giornata di tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, per lo più soleggiati anche al pomeriggio. Tempo stabile in serata.

In Italia possibili acquazzoni e temporali al Nord fin dal mattino, con fenomeni localmente intensi specie sulle Alpi. Precipitazioni in estensione ai settori prealpini e pedemontani in serata, in sconfinamento sulle pianure limitrofe nella notte. Condizioni di generale stabilità sulle regioni centrali con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche addensamento sugli Appennini e sull’Alta Toscana. Cieli generalmente sereni sia sul versante adriatico che su quello tirrenico in serata e in nottata.Tempo stabile e generalmente soleggiato al Sud Italia al mattino e poi anche al pomeriggio, eccetto qualche innocua nube sulle coste tirreniche e poi sulle zone interne. Ampi spazi di sereno nelle ore serali su tutte le regioni.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)