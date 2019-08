Incidente in moto, ferito 24enne

L’AQUILA – Incidente in località Ortolano, ferito giovane centauro originario del Teramano.

Nella tarda mattinata di ieri ennesimo incidente in moto sulle strade dell’Aquilano. Il sinistro si è verificato in località Ortolano, nei pressi di Campotosto, per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Come spiega Il Centro, a causa dei traumi riportati dal giovane centauro, un 24enne originario del Teramano, è stata allertata la centrale operativa del 118 che ha inviato l’elicottero per il trasferimento in Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso: «Il motociclista è stato ricoverato in codice giallo, con parziale compromissione di parametri vitali, dolori in varie parti del corpo causati da traumi e possibili fratture».