Corrilaquila con noi 2019, tre giorni di sport

Torna Corrilaquila con noi: tre giornate di sport per l’edizione 2019.

Corrilaquila con noi è lo slogan con cui l’Atletica L’Aquila ha messo insieme sport e città in tre giornate di eventi pensate come momento di condivisione tra tutti partecipanti, che attraverso lo sport si incontrano, vivendo la città, i suoi spazi, la sua storia. Il coinvolgimento riguarda tutte le fasce di età, i bambini e ragazzi fino a quindici anni che partecipano alla più longeva delle tre manifestazioni: la 40ª Campestrina della Perdonanza, all’interno del programma della 725ª Perdonanza Celestiniana, dedicata anche ai bambini e ragazzi diversamente abili e che si svolgerà domenica 25 agosto 2019, con ritrovo alle ore 9,30 presso il Piazzale di Santa Maria di Collemaggio. Ci si può iscrivere per posta elettronica ai seguenti indirizzi: corfish@gmail.com – sdn66z@gmail.com oppure per telefono (SMS al 3289667870) indicando cognome, nome, anno di nascita, recapito telefonico e l’eventuale associazione sportiva di appartenenza. Le iscrizioni sono aperte anche la mattina della gara e fino a mezz’ora prima della partenza, che avverrà alle ore 10,30.

I campioni più quotati del settore agonistico, iscritti a società sportive, invece si sfideranno sulla pista del campo di atletica leggera “Isaia Di Cesare” nel 4° Meeting Nazionale Città dell’Aquila di Miguel e Michela – 8° Trofeo “Michela Rossi” 11° Trofeo “Miguel Benancio Sanchez” sabato 7 settembre 2019, a partire dalle ore 14,00. Il Meeting vuole ricordare i due personaggi Miguel Benancio Sanchez, desaparecido argentino e Michela Rossi, triathleta con la passione per la corsa, venuta a mancare la notte del 6 aprile 2009. Nel Meeting in programma anche gare per atleti paralimpici del settore promozionale ed agonistico. Le iscrizioni delle società dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di mercoledì 4 settembre 2019, tramite l’area riservata (servizi on-line sul sito www.fidal.it). Le iscrizioni degli atleti paralimpici FISDIR dovranno essere effettuate tramite il sistema di iscrizioni on-line sul sito www.fisdir.it tramite il software “OlimpyaWin”.

Nell’ultima giornata del 28 settembre 2019, gli studenti delle scuole medie dell’Aquila e del comprensorio correranno la 9ª Staffetta delle Scuole Medie e Palio dei Quarti Aquilani, con ritrovo alle ore 9,30 sulla pista del campo di atletica leggera e la 4ª Staffetta dell’Arcobaleno, dedicata agli studenti diversamente abili e loro partner.

Per Info: www.atleticalaquila.com