Upim L’Aquila, inaugurazione lunedì 19 agosto

Riparte lunedì prossimo la nuova avventura di Upim all’Aquila.

Alle ore 9,30 aprirà i battenti il negozio nel parco commerciale in piazzale Porto, nella zona est della città, dove è presente il negozio di Trony.

Upim che fa parte della catena nazionale di proprietà del gruppo OVS, torna nel capoluogo regionale a dieci anni dal tragico sisma che ha portato distruzione nel territorio aquilano e danneggiato gravemente lo storico punto vendita in via Sallustio. Nel nuovo negozio sono state assunte 11 persone selezionate nell’ambito degli oltre 1.500 curricula inviati.

Il ritorno nel capoluogo abruzzese dello storico marchio nasce da una iniziativa del Gruppo Ovs quotato in borsa, insieme alla famiglia Specchio, proprietaria dei locali nel parco commerciale, molto radicata all’Aquila dove in particolare negli ultimi vent’anni ha portato in città numerosi e importanti brand creando stabilità occupazionale per molti giovani. Importante l’intervento strutturale che ha portato al completo rinnovamento della struttura, con un restyling negli impianti e nell’allestimento, moderno e specifico per la vendita di abbigliamento uomo-donna-bambino, accessori e Croff casa.

Fonti della catena nazionale, nelle ultime settimane, hanno sottolineato che “il ritorno all’Aquila, una città che ci ha dato tanto nella nostra lunga permanenza, è stato deciso per contribuire alla sua rinascita dopo il tragico terremoto che ha costretto anche noi ad andare via, vista la distruzione nel centro storico dove eravamo insediati”.

“Crediamo che, per una città e un territorio alle prese con una difficile ripresa dopo il terremoto del 2009, sia una buona notizia anche alla luce dei nuovi posti di lavoro”, hanno concluso fonti di Upim.