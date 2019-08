Uccide due istrici, denunciato agricoltore

Uccide due istrici perché gli danneggiavano l’orto: agricoltore denunciato dai Carabinieri Forestali.

È successo in Valle Roveto. Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali della Stazione di Balsorano (AQ) hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un soggetto che aveva soppresso due istrici.

L’istrice, conosciuto anche con il nome di porcospino, è un roditore temuto per i suoi lunghi aculei che svolge la sua vita al calare delle sera scavando cunicoli e gallerie per rifugiarsi o per raggiungere le fonti di cibo, come ad esempio le patate, ed i tuberi in generale.

E’ una specie protetta e non cacciabile. L’ipotesi di reato formulata comprende le violazioni del Codice Penale nell’art.544 ter (maltrattamento) e art 544 bis (uccisione di animali), con pene severe che vanno da tre a 18 mesi di reclusione, aumentate della metà se, come in questo caso, viene cagionata la morte dell’animale.