Ricostruzione privata, pubblicato 43° elenco

Sono 34 i provvedimenti, per oltre 50 milioni di euro, contenuti nel 43° elenco di beneficiari del buono contributo per la ricostruzione privata.

A darne notizia sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore alla ricostruzione privata, Vittorio Fabrizi, e il dirigente del settore ricostruzione privata dell’ente comunale, Roberto Evangelisti. Gli interventi sono distribuiti nel capoluogo e la sua periferia e nelle frazioni, tra cui Paganica, Onna, Roio, Arischia, Coppito, Pianola e Assergi.

“I provvedimenti adottati da questa amministrazione per semplificare alcune procedure e la proficua e costante collaborazione con l’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila hanno consentito di raggiungere un traguardo, in termini di risorse assegnate, molto importante. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per garantire ai cittadini efficienza e un’azione amministrativa incisiva” dichiarano Biondi, Fabrizi ed Evangelisti.

L’elenco è consultabile al seguente link: http://www.comune.laquila.it/pagina41_i-contributi-per-la-ricostruzione.html