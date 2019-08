Navelli, 43^ sagra dei ceci e dello zafferano



Sabato 17 e Domenica 18 agosto si svolgerà a Navelli (AQ) la 43 a Sagra dei Ceci e dello Zafferano, uno degli eventi più attesi del territorio. La manifestazione sarà ospitata in Piazza San Pelino, ai margini del borgo medievale, dove visitatori e turisti potranno gustare le specialità gastronomiche proposte dalla locale Pro Loco e trascorrere un weekend indimenticabile in uno dei Borghi più Belli d’Italia.

L’apertura degli stand è prevista alle ore 17:00 di sabato 17 agosto.

Nella stessa giornata sarà inaugurata la quarta mostra “Artigianato e creatività”, un piccolo evento che, oltre a stuzzicare la curiosità con la proposta di prodotti lavorati a mano, rappresenta un ottimo punto di partenza per una passeggiata alla scoperta del centro che quest’anno sarà visitabile con guide esperte a partire dalle ore 17:00. In Piazza S. Pelino animazione per i più piccoli con “Sweet Animazione”.

La serata sarà allietata dalla musica dell’orchestra di Renzo Tomassini. Per finire, in bellezza, da mezzanotte “Discoteca sotto le Stelle”.

Domenica 18 agosto gli stand saranno aperti già dalle ore 10:00 per gustare un buon pranzo in attesa del 39° Palio degli asini, che i ragazzi di Navelli e Civitaretenga hanno iniziato a preparare già da alcune settimane. I bambini di Navelli nei tipici abiti bianchi e rossi da “cecetti” accompagneranno fino a Via Pereto le otto contrade in gara: per Navelli La Piazza, Via R’ Prete, San Puline, Ru’ Ponte, Le Spiagge, Croce Ru Spedale; per Civitaretenga La Torr’ e Ru’ Busc’. I giovani “asinari” nei costumi tradizionali con i colori delle proprie contrade si sfideranno in due giri di corsa strampalata aiutati dalle loro coraggiose scudiere in calzamaglia.

Ma i veri protagonisti saranno i simpatici somari: tra giri su se stessi e dietrofront improvvisi saranno loro a decidere le sorti della gara.

Tutto questo per conquistare l’ambitissima “Coppa dell’Asino”!

Il Palio avrà inizio alle ore 17:00 con la tradizionale sfilata in costume arricchita dalla partecipazione degli Sbandieratori di Castel Madama

Alle ore 10:00 apertura della Mostra “Artigianato e Creatività” In serata l’esibizione dell’orchestra di Federico Riva e dalle 24:00 “Discoteca sotto le Stelle”

Negli stand gastronomici si potranno gustare: ceci in salsa, gnocchetti e ceci, ceci e bieta; risotto,

penne e supplì allo zafferano; dolci ai ceci (ceci allo zucchero, cauciunitti, castagnole …) e ricotta

dolce allo zafferano. Inoltre, sono in vendita bibite, vino, birra e birra artigianale, porchetta,

arrosticini, salumi e formaggi.

PROGRAMMA

17 agosto • 43a SAGRA DEI CECI E DELLO ZAFFERANO

ore 15:00 – Apertura 4a MOSTRA “ARTIGIANATO E CREATIVITÀ”

ore 16:30 – Animazione per bambini con “Sweet Animazioni”

ore 17:00 – Apertura Stand Gastronomici

ore 17:00 – Visite guidate nel Borgo di Navelli fino alle ore 22.00

ore 21.:00 – Serata musicale con l’ORCHESTRA di Renzo Tomassini

ore 24:00 – DISCOTECA sotto le stelle

18 agosto • 43a SAGRA DEI CECI E DELLO ZAFFERANO

ore 10:00 – Apertura stand gastronomici

ore 10:00 – Apertura 4a MOSTRA “ARTIGIANATO E CREATIVITÀ”

ore 12:00 – Santa Messa nella chiesa di San Sebastiano

ore 15:30 – Visite guidate nel Borgo di Navelli fino alle ore 20.30

ore 17:00 – Partenza zona map del corteo per il 39° PALIO DEGLI ASINI con la partecipazione

degli sbandieratori di Castel Madama

ore 18:00 – 39° PALIO DEGLI ASINI

ore 21:00 – Serata danzante con l’ORCHESTRA di Federico Riva

ore 24:00 – DISCOTECA sotto le stelle

INFO: prolocodinavelli@gmail.com – 0862.959158

334 7283509

Pagina Facebook : Associazione Pro Loco di Navelli