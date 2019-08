L’Aquila – Cieli poco nuvolosi al mattino ma senza fenomeni, prima che la nuvolosità tenda a diradarsi nel pomeriggio. Ampi spazi di sereno sia in serata che in nottata. Temperature comprese tra +12°C e +27°C.

In Abruzzo Giornata all’insegna del tempo asciutto sia sulle coste che sulle zone interne, con qualche nube innocua in Appennino, specie nelle ore diurne, e poi ampi spazi di sereno sia in serata che in nottata.

In Italia Cieli irregolarmente nuvolosi al Nord Italia al mattino ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio l’instabilità tenderà ad aumentare soprattutto sulle Alpi centro orientali. Acquazzoni e temporali insisteranno anche in serata e in nottata sul Triveneto. Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni centrali nelle ore diurne, con solo qualche innocuo addensamento sugli Appennini. In serata e in nottata ancora nessun fenomeno con cieli sereni sia sulle coste che sulle zone interne. Nubi in transito al mattino al Sud, specie sui settori Peninsulari e sulla Sicilia, ma con tempo asciutto. Nuvolosità in progressivo diradamento dal pomeriggio con ampi spazi di sereno su tutte le regioni anche in serata e in nottata.

Temperature in diminuzione nei valori minimi, massime invece stazionarie.

(Centro Meteo Italiano)