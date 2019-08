Troppi incidenti mortali nell’aquilano, arrivano gli autovelox

Dopo la serie di decessi sulle strade dell’ultimo mese, arrivano gli autovelox nell’aquilano.

In questo periodo sono morte infatti sei persone in incidenti stradali, come in una vorticosa accelerazione.

Si tratta di episodi di grave entità e spesso causati dall’alta velocità o da distrazioni alla guida.

Cecilia Marottoli (23 anni), Ruggero Antonelli (77), Francesca Romana Agostinelli (88), Giorgio Ficola (95), Gianni Scuffia (45) e Guido Morelli (84) sono le vittime degli ultimi scontri o episodi fatali in macchina.

Per questo si è deciso di contrastare il fenomeno con l’istituzione di alcuni servizi di controllo sul territorio come “Tutor” e “Vergilius”, soprattutto nei giorni a cavallo di Ferragosto.

La tecnologia dei due strumenti permetterà il rilevamento medio e puntuale della velocità sulle principali vie di collegamento del territorio.

La misura, come riporta Il Centro, si inserisce nella più ampia campagna europea “Speed”, del network europeo delle polizie stradali Tispol, programmata fino al 18 agosto per monitorare alcune aree specifiche e strategiche e implementare la sicurezza sulle strade.

Saranno dunque attivi nei prossimi giorni i rilevatori con i sistemi Tutor e Vergilius per prevenire e controllare le principali arterie dell’Aquila, anche attraverso operazioni congiunte.