Sessantenne trovato senza vita nella sua abitazione

VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI – Una scoperta drammatica e triste. Un uomo, poco più che sessantenne, è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione, a Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

L’uomo – originario di Bussi ma residente nel Comune di Villa Santa Lucia – sposato, si trovava momentaneamente solo in casa per la temporanea assenza della moglie. Rimasto disabile da circa 15 anni, a causa di un incidente in moto, sembra, dalle prime confuse informazioni circolate nel merito, che all’interno della residenza con lui ci fosse il suo cane.

Una morte che sarebbe avvenuta per cause naturali e scoperta dopo l’allarme lanciato dai familiari. L’uomo, infatti, non rispondeva al telefono, in particolare a sua moglie, dalla sera di domenica, quando era stato visto in giro in paese per l’ultima volta.

La morte, avvenuta come un fulmine a ciel sereno, ha sconvolto un famiglia e colpito una piccola ma unita comunità, quale quella di Villa Santa Lucia.

La redazione del Capoluogo si stringe al dolore dei familiari dell’uomo per la perdita subita.