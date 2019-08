Parco Sirente Velino, grande successo per i 30 anni

Successo di pubblico per la sedicesima edizione della mostra mercato organizzata dal Parco naturale regionale Sirente Velino.

I trent’anni di vita del Parco non potevano essere festeggiati meglio di così. Oltre seimila visitatori si sono

susseguiti nei tre giorni della Mostra Mercato nella propria sede a Rocca di Mezzo, dal 9 all’11 agosto, con

grande soddisfazione sia da parte dei produttori ed artigiani che dell’intera Comunità dei Sindaci del

territorio protetto.

La sedicesima edizione, con la partecipazione del proprio Centro di Educazione Ambientale, è stata

incentrata sul tema dello sviluppo armonico tra realtà socio – economiche e significato di area protetta, a

dimostrazione della possibile convivenza tra popolazioni, vita reale e tutela ambientale e la presenza di un

gran numero di espositori del territorio ne è la prova tangibile.

La kermesse è servita per promuovere un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente e della propria persona.

Il convegno sulla sicurezza in montagna ha visto la partecipazione del Vicepresidente della Giunta Regionale con delega a Parchi e Riserve, Emanuele Imprudente e di esperti di settore sulla “Sicurezza in Montagna”, Guide Alpine e Accompagnatori regionali di Media Montagna, medici del Soccorso Alpino ed è stato il luogo idoneo per affrontare tematiche importanti per un Parco, sicurezza dei sentieri, responsabilità personali, descrizione dei pericoli e percentuale e tipologia di incidenti e soccorsi e si è parlato anche delle prospettive future del Parco regionale.

“Non si può non essere soddisfatti: la presenza di un pubblico così numeroso, la varietà di prodotti ed espositori, le diverse attività così organizzate, compresa la visita guidata della villa Cidonio e la riapertura del Centro visita del Camoscio a Rovere” sottolinea il Commissario del Parco Igino Chiuchiarelli, “sono stati il giusto corollario per iniziare i festeggiamenti per il trentennale e per aprire una nuova stagione. Voglio ringraziare il Centro di Educazione Ambientale per la professionalità e disponibilità, tutti i dipendenti, che hanno partecipato, in un sinergico lavoro di squadra, e i Sindaci della Comunità del Parco e l’assessore Emanuele Imprudente per il manifesto apprezzamento espresso sul lavoro da me fin qui condotto. Ad majora”.