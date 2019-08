Gran Sasso, 55enne muore durante un’escursione

L’AQUILA – Tragedia sul Gran Sasso. 55enne perde la vita sul sentiero di Val Maone, in località Le Capanne.

L’uomo, un 55enne, era in compagnia di sua figlia.

Intorno alle ore 15 di oggi pomeriggio, l’uomo stava percorrendo il sentiero di Val Maone, quando si è improvvisamente sentito male.

A dare l’allarme la figlia, che ha immediatamente allertato il 118. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per soccorrere il 55enne, per il quale, però, non c’è stato nulla da fare. Secondo gli accertamnti del caso degli operatori del 118, accompagnati da un tecnico del CNSAS, l’uomo sarebbe stato ucciso da un arresto cardiaco.