Eusanio Rosa, Fagnano lo festeggia dopo una carriera esemplare.

Va in pensione con quota 100 Eusanio Rosa, dipendente comunale di Fagnano.

Un tuttofare disponibile e sempre allegro, benvoluto da tutti, soprattutto dai ragazzi che accompagnava a scuola.

«Oggi salutiamo Eusanio che va in pensione dopo una carriera esemplare – dichiara il Sindaco Francesco D’Amore – perché il suo spirito di sacrifcio e il suo attaccamento al dovere non sono affatto comuni. Per noi è una perdita enorme che però dobbiamo rispetttare come scelta. Lo ringraziamo a nome di tutta la comunità e dei colleghi. Per anni ci ha dato il suo servizio prezioso e tutti sappiamo cosa stiamo per perdere ma sappiamo comunque che possiamo contare su di lui come persona. Gli auguriamo una buona seconda parte della vita!»