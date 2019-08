Lega L’Aquila, De Santis spinge per un Comune #PlasticFree

L’Aquila – Lega, il Capogruppo De Santis presenta ordine del giorno #PlasticFree.

È stato presentato questa mattina l’Ordine del Giorno che impegna l’Amministrazione dell’Aquila ad attivarsi per abbattere il consumo della plastica all’interno degli uffici comunali e della città.

A firmarlo il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Francesco De Santis, che in un comunicato scrive:

«Sono ormai anni che il mondo intero si interroga sugli effetti devastanti che l’inquinamento, dovuto al consumo della plastica, causa ai nostri territori. È arrivato il momento per ogni cittadino di fare la propria parte per abbattere il consumo di plastica. E dobbiamo farlo in primis noi amministratori, promuovendo campagne di sensibilizzazione e strutturando regole più restrittive sull’uso della plastica usa e getta. È questo lo spirito con il quale ho presentato l’Ordine del Giorno #PlasticFree, con la speranza che l’intero Consiglio Comunale sostenga questa battaglia di ecologia e civilitá. Meno plastica usa e getta negli uffici, più sgravi fiscali per chi non elimina il consumo di plastica, distributori d’acqua al posto delle bottigliette, campagne di sensibilizzazione nelle scuole.»