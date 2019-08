L’Aquila – Giornata all’insegna del tempo stabile ma con nubi in transito al mattino. Cieli irregolarmente nuvolosi al pomeriggio e in serata ma con tempo stabile. Temperature comprese tra +18°C e +34°C.

In Abruzzo Nubi irregolari in transito su tutta la regione con locali schiarite fin dal mattino, possibili locali e brevi piogge durante le ore pomeridiane e serali in Appennino.

In Italia Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino al Nord ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio sono attesi locali acquazzoni e temporali sulle Alpi e sulle Prealpi centro orientali. Precipitazioni al Nord Est anche in serata e in nottata, asciutto altrove. Molte nubi sulle regioni centrali con addensamenti a tratti compatti sia nelle ore diurne che in quelle serali ma con tempo generalmente stabile. Possibili precipitazioni al pomeriggio solo sull’Appennino in esaurimento poi in serata. Sole prevalente al mattino al Sud Italia salvo qualche nube sulla Sardegna ma senza fenomeni, prima che al pomeriggio la nuvolosità tenda ad aumentare anche sui settori Peninsulari. Tempo asciutto in serata e in nottata ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature stabili o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.





(Centro Meteo Italiano)