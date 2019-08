L’Aquila, spento incendio divampato in zona est

Domato l’incendio divampato in zona est.

I roghi, entrambi su via vasche del vento, erano due in realtà: uno, di lievi entità, già spento e l’altro più grande, in fase di spegnimento.

Complici il caldo e le sterpaglie secche, i due punti di origine sarebbero partiti da una porzione di terra dove si trovano anche alberi a 100 metri dal tiro al volo.

L’incendio è stato spento appena in tempo prima che prendesse fuoco la pinetina.

Risolutivo dunque l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Non risultano infatti danni a persone e alle case nei dintorni.