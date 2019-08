L’Aquila, divampa incendio a Gignano

È da poco divampato un incendio nella zona est dell’Aquila, a Gignano.

h. 14:59

Più precisamente l’area interessata è quella vicina al supermercato Carrefour.

Immediatamente allertati i soccorsi, anche per via della colonna di fumo che si sta levando in cielo.

Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, al momento ancora operative.

Sul posto anche la Protezione civile.

In aggiornamento