Gran Sasso Acqua, sospesi i lavori per i sottoservizi



I lavori per i sottoservizi sono sospesi per la pausa estiva di agosto e per consentire lo svolgimento degli eventi del cartellone estivo, della Perdonanza celestiniana e del Jazz per le terre del sisma con una maggior tranquillità per il cittadino, i residenti e le attività commerciali.

Lo comunica la direzione tecnica della Gran Sasso Acqua spa.

Alla ripresa ai primi di settembre, subito dopo il Jazz, i lavori si concentreranno su via Bominaco, nella parte che incrocia corso Vittorio Emanuele II e che costeggia il Museo di Santa Maria dei Raccomandati, i mezzi saranno concentrati tra via Accursio e via Bominaco.

L’apertura dei cantieri sarà concordata tra Asse Centrale scarl e gli studi professionali ed un b&b che insiste nell’area per arrecare meno disagi.

Previsto l’avvio dei lavori su via Fortebraccio, tra Porta Bazzano e piazza Bariscianello, sarà un lavoro più lungo perché nell’area insistono le interferenze delle reti degli altri gestori ed il cunicolo rinvenuto per cui saranno disposti dei saggi preliminari ed i lavori saranno concordati con la Sovrintendenza.

Sono riaperte al passaggio pedonale via Paganica e via Assergi.

In entrambe andranno risolte alcune problematiche tecniche, per cui, per agevolare le attività commerciali ed il quotidiano di cittadini e residenti, sono state nel frattempo riaperte.

Dai primi di settembre inizieranno anche i lavori per il completamento dei sottoservizi su due incroci di viale Crispi.

Gli incroci tra via XX Settembre e viale Crispi, e tra lo stesso viale e viale di Collemaggio.

I lavori comporteranno una modifica della viabilità su via XX Settembre ed è in corso di definizione una viabilità alternativa. La scelta che causerà dei disagi inevitabili alla circolazione e alla cittadinanza è stata concordata con l’amministrazione civica e concentrata nei primi giorni del mese, prima che la frequenza delle scuole vada a pieno regime.

Siamo all’88% della copertura del primo lotto, manca quindi il 12% delle strade per completare il cuore del centro storico, rileva ancora la direzione tecnica dell’azienda.

Le aree da ultimare riguardano la zona di via San Martino, ed ancora via Sant’Amico con via delle Tre Spighe. Via delle Grazie con via Crispomonti e via del Guastatore; via Donadei e via del Carmine.