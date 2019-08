Strade, in quale senso dovremo percorrere la Sannite e la Circumlacuale

Regolamentazione traffico sulla S.R. n. 479 “Sannite” e S.P. 82 “Circumlacuale” di Scanno (Aq)

Il settore della viabilità della Provincia dell’Aquila rende noto che a partire dalle ore 7.00 del giorno Sabato 10 Agosto 2019 alle ore 7.00 del giorno lunedì 19 Agosto 2019 sarà istituito sulla S.P. n. 82 “ Circumlacuale di Scanno” il senso unico in direzione Villalago-Scanno consentendo la sosta in entrambi i lati, tranne nel tratto compreso dalla curva a sinistra sita dopo il “ristorante sul lago” fino all’incrocio con la S.R. n. 479 “Sannite” in località “Prati del lago”.

L’istituzione del senso unico lungo la S.R. 479 “Sannite” con direzione Scanno-Villalago nel tratto compreso tra i due incroci con la S.P. 82 consentendo la sosta solo sul lato destro (lato verso il lago).

Inoltre si informa che sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della S.R. 479 “Sannite” dalla “ Madonna del Lago” sino al distributore ex Erg. e l’istituzione del senso unico in direzione Villalago del raccordo stradale tra la S.P. 82 e la S.R. 479 nel tratto adiacente al “chiosco del lago”.

Tali provvedimenti saranno adottati in previsione del previsto afflusso turistico nella zona dei laghi nel periodo di ferragosto, come richiesto dal Comune di Scanno, ma soprattutto per consentire libero transito ai mezzi di soccorso che dovessero percorrere le arterie. Raccomandiamo a turisti e residenti il rispetto dell’ordinanza per una vacanza all’insegna del relax e divertimento. Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, coglie l’occasione per augurare a tutti un buon ferragosto nella nostra meravigliosa Provincia.