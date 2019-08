Carsoli, i Carabinieri arrestano 32enne

CARSOLI (AQ) – Arresto su ordine di esecuzione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo hanno arrestato, nel pomeriggio di ieri, un 32 enne del luogo,

su ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emesso dalla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Avezzano, ufficio del G.I.P.

Il provvedimento deriva da un’attività di indagine avviata dai militari della stazione dei Carabinieri di Carsoli che ha permesso di ricostruire le attività illecite poste in essere dall’interessato ai danni dei propri familiari per questioni legate al procacciamento di denaro per il consumo di stupefacenti.

Attualmente l’uomo si trova agli arresti domiciliari.