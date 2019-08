Snow Volley, gli atleti abruzzesi ricevuti dall’assessore Liris

Questa mattina negli uffici della Presidenza a Piazza Unione l’assessore allo sport, Guido Liris, ha incontrato gli atleti abruzzesi specialisti dello snow volley, reduci dalla tappa argentina del Tour mondiale.

Giorgio Amorosi, Antonio Sasso e Massimo Di Lisio hanno raccontato all’assessore Liris l’evoluzione che questa disciplina ha avuto negli ultimi anni, acquistando visibilità e popolarità al punto che a partire da Pechino 2022 entrerà a far parte dei Giochi olimpici invernali.

Il trio abruzzese nella tappa di San Carlos de Bariloche ha raggiunto i quarti di finale. “Una disciplina sportiva che porta l’Abruzzo nel mondo ma che è in grado di portare il mondo in Abruzzo – ha detto l’assessore Liris – la tappa europea che si è svolta a Roccaraso due anni fa sarà trampolino di lancio per la diffusione di questa disciplina sportiva anche sulle nostre montagne.

L’augurio che faccio ai tre ragazzi abruzzesi è quello di poterli vedere alle Olimpiadi di Pechino e magari festeggiare una medaglia dal sapore abruzzese”.