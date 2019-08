Simone Marcocci, muore a 30 anni il primo Phd del GSSI

L’AQUILA – La comunità del Gran Sasso Science Institute esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Simone Marcocci, allievo dell’istituto dal 2013 al 2016.

Simone aveva da poco compiuto 30 anni. Terminati gli studi universitari in fisica all’Università di Genova, nel 2013 è stato selezionato per il primo ciclo di dottorato in Astroparticle Physics al GSSI, divenendo tre anni dopo il primo allievo a conseguire il titolo di PhD nella storia del GSSI.

Nel 2018 la sua tesi, frutto della ricerca condotta nell’esperimento Borexino presso i Laboratori INFN del Gran Sasso, ha ricevuto dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare il premio “Bruno Rossi” come miglior tesi di dottorato in fisica astroparticellare. Dal 2017 Simone viveva negli Stati Uniti, dove lavorava come ricercatore post doc al Fermilab di Chicago.

Il GSSI si unisce al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi di Simone.