Parco Sirente Velino, 30 anni e 4 stagioni tra note e colori

L’AQUILA – Il Parco Sirente Velino come un quadro, tra note e colori nello scorrere del tempo.

Autunno, inverno, primavera ed estate, mille sfumature diverse, colorate e vivaci, raccontano l’oasi verde e incontaminata d’Abruzzo, nelle fotografie di Sara Megale.

Immensi prati di fiori, buoi e mucche che pascolano liberamente, specchi d’acqua in cui si affacciano i monti, cavalli sullo sfondo, cani pastori, dai candidi manti, a fare silenziosamente da guardia. Ogni foto è un quadro.

Il Parco Sirente Velino compie 30 anni e celebra da oggi,

Cambia soltanto l’intensità dei suoi colori, stagione per stagione. Dalla vividezza della primavera, con le chiome degli alberi rigogliosi, le farfalle che svolazzano sui fiori sbocciati, all’autunno meno scintillante, ma più profondo. Senza dimenticare l’incanto conferito dalla neve che cade in inverno, quando la fauna riposa, nascosta dal letargo.

Eterni e attenti osservatori i monti, che abbracciano il perimetro del Parco Sirente Velino.

Allora non resta che guardare le immagini, una per una, che si sfogliano davanti agli occhi di chi sarà trasportato in un paradiso da ammirare, al suono delle stagioni che passano dolcemente.

Fotografie di Sara Megale, fotografa naturalistica