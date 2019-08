L’Aquila – Tempo stabile nella prima parte della giornata con sole prevalente nelle mattinata di sabato e domenica, nubi sparse al pomeriggio. Cieli sereni nelle ore serali. Temperature comprese tra +13°C e +31°C.

In Abruzzo tempo stabile nel corso del fine settimana con ampi spazi di sereno nelle mattinate di sabato e domenica su tutto il territorio, locali addensamenti nelle ore pomeridiane ma sempre con tempo asciutto. Sereno nelle ore serali.

In Italia tempo localmente instabile al Nord, soprattutto sull’arco alpino, con acquazzoni e temporali al mattino sui settori centro occidentali in estensione verso Est al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento in serata con poi tempo asciutto e solo qualche nube sparsa. Giornata all’insegna del tempo asciutto al Centro Italia, sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Al mattino il sole sarà prevalente come al pomeriggio, salvo qualche addensamento sui rilievi, mentre in serata e in nottata i cieli saranno sereni. Condizioni di generale stabilità sulle regioni meridionali, con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche nube innocua sugli Appennini al pomeriggio. In serata e in nottata il tempo rimarrà asciutto con ampi spazi di sereno ovunque.

(Centro Meteo Italiano)